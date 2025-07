Controlat un incendi a la Mariola de Lleida que ha obligat a confinar quatre veïns

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un incendi ha afectat aquest matí un habitatge al barri de la Mariola de Lleida, concretament a la plaça Barcelona, envoltada dels Blocs Joan Carles. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 9:18 hores i cinc dotacions dels Bombers s'han desplaçat al lloc per controlar la situació.

Segons han confirmat els Bombers, l'incendi ja ha estat controlat, tot i que ha afectat completament un pis situat a la tercera planta de l'edifici. Durant l'operatiu, quatre veïns de la quarta planta han estat rescatats per la façana mitjançant l'autoescala, després d'haver-se confinat a l'interior dels seus habitatges com a mesura de seguretat.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha personat al lloc dels fets i ha explicat la situació: "L'incendi ha provocat el desallotjament dels veïns d'aquest pis afectat. Els propietaris de l'habitatge incendiat han sortit pel seu propi peu, mentre que els veïns de dalt han estat confinats fins que han arribat els bombers per evacuar-los".

Mesures preventives i atencions mèdiques

No s'han registrat danys personals greus, però sí que una família de quatre persones ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per inhalació de fum. Segons ha confirmat l'alcalde, el seu estat és lleu però requereixen una revisió mèdica per precaució.

Al lloc s'han desplaçat efectius de diversos cossos d'emergència, incloent Bombers, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, així com equips municipals i serveis socials per avaluar la situació i les possibles conseqüències. La resta de veïns de l'edifici podran accedir als seus habitatges avui mateix, ja que només ha resultat afectat el pis on s'ha originat l'incendi.