Segueix l'onada d'incendis de contenidors a Lleida: set avisos de matinada

La ciutat de Lleida ha viscut una nova onada d'incendis aquesta matinada del 23 de juliol de 2025, amb un total de set avisos registrats pels serveis d'emergència. Els Bombers han hagut d'intervenir en diversos punts de la capital del Segrià, on principalment han cremat contenidors, però també hi ha hagut altres incidents com cadires incendiades i un petit foc de matolls.

Segons ha informat el cos de Bombers a través del seu compte oficial d'X, les primeres alertes es van produir poc abans de la una de la matinada a l'Avinguda Estudi General, on va cremar un contenidor. Posteriorment, es van succeir incidents similars a l'Avinguda València i l'Avinguda Blondel, aquest últim amb quatre contenidors afectats en dues intervencions diferents. A partir de les dues de la matinada, els avisos van continuar al carrer Vidal i Codina (Secà) amb unes cadires cremades (que van ser apagades per la Policia Local), seguit d'un petit foc de matolls a la Plaça del Turó Gardeny i, finalment, un altre contenidor incendiat al carrer de la Mercè (Mariola) passades les tres de la matinada.

Detinguts fa dos mesos a Lleida

El 2 de maig de 2025, fa poc més de dos mesos, la Guàrdia Urbana va detenir quatre menors d'edat acusats de calar foc a contenidors. Aquella detenció es va produir al carrer Antoni Blàvia, al barri de Pardinyes, quan els joves van ser identificats per veïns com a sospitosos d'haver incendiat una illa de contenidors al carrer Corregidor Escofet. En aquell cas, dos contenidors van quedar completament calcinats i un fanal va resultar parcialment afectat.

La mateixa matinada del 2 de maig, els Bombers també van haver d'actuar en un altre incendi de contenidors al carrer Ferran el Catòlic, a la cantonada amb el carrer Henri Dunant, al barri de la Mariola.