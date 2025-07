El jutjat allibera l’acusat de cremar 5 cases de l’Horta als 4 dies d’empresonar-lo

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El jutge de reforç del jutjat que instrueix la causa contra el veí de Lleida de 30 anys detingut dijous passat pels Mossos com a principal autor del robatori i la crema de cinc cases a l’Horta de Lleida, com va avançar SEGRE, n’ha dictat la posada en llibertat només quatre dies després que la jutge titular dictés presó provisional. L’alliberament és una decisió inesperada que ha sorprès la Fiscalia, l’acusació particular i la popular i els investigadors. De fet, el Ministeri Públic la recorrerà immediatament, segons ha pogut saber aquest diari. També ho faran les acusacions.

Com s’explica aquest gir de 180 graus? Principalment perquè el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida –el que porta la investigació d’aquesta causa– compta des de fa uns mesos amb un jutge de reforç per l’elevada càrrega de treball, és a dir, hi ha una jutge titular i un altre que l’ajuda.

En aquest cas, el repartiment del procediment ha estat per al segon. L’arrestat va passar dissabte a disposició davant la titular, que va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a l’investigat partint dels indicis i arguments com el risc de reiteració delictiva –té una desena d’antecedents–, el risc de destrucció de proves i l’elevada pena a la qual es podria enfrontar.

Tanmateix, el jutge de reforç –que ara és l’instructor de la causa– ha dictat una nova resolució en sentit contrari, argumentant que no hi ha prou proves per tal de mantenir-lo a la presó. Així, l’investigat va sortir immediatament en llibertat.

L’advocat Pau Simarro, que representa dos de les famílies afectades i la Plataforma Horta Segura, va afirmar ahir que “és molt lamentable que dos jutges del mateix jutjat no siguin capaços de posar-se d’acord en la interpretació que han de fer dels fets, de les proves i del dret. Recorrerem en apel·lació aquesta nova decisió”.

Una investigació de vuit mesos que encara està oberta

Els Mossos d’Esquadra van fer dilluns una roda de premsa per explicar la detenció del principal sospitós. No van donar detalls d’una complexa investigació de vuit mesos i que encara és oberta per buscar més proves i imputar altres persones ja que consideren que el principal sospitós no actuava sol. De fet, aquest cas va provocar que els Mossos i la Guàrdia Urbana despleguessin un dispositiu de seguretat a l’Horta per evitar nous casos davant la inquietud que va causar.

Pel que fa als indicis, el telèfon mòbil de l’acusat va donar senyal als cinc habitatges cremats quan es van produir els focs, segons ha pogut saber aquest diari. És a dir, un indici que col·loca l’investigat al lloc dels fets en el moment de registrar-se. Podria enfrontar-se a 30 anys de presó.