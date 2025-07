La Paeria aprova la cessió del solar per a la nova comissaria dels Mossos a la Bordeta

L’ajuntament ha aprovat definitivament la cessió d’una finca de la Bordeta a la Generalitat perquè construeixi la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, que serà la segona que hi ha a la ciutat. Una operació que s’ha demorat més del que es preveia a causa de les modificacions que es van haver de fer fa uns mesos per incloure que aquest terreny, situat al número 26 de l’avinguda Fontanet, aculli també la seu dels Agents Rurals. La tramitació va començar el desembre del 2024 quan es va aprovar la mutació demanial per a la cessió de la finca, però en aquell moment només figurava que acolliria la comissaria dels Mossos. Quatre mesos després, la Generalitat va sol·licitar a l’ajuntament la modificació de l’operació per incloure-hi que l’espai sigui també la base dels Agents Rurals al Segrià. Arran d’aquesta situació, el ple de la Paeria va haver d’aprovar la modificació del document el mes d’abril passat i s’hi ha donat llum verda definitiva aquest mes de juliol després que el pla estigués en exposició pública i no s’hi presentessin al·legacions.

El solar té 6.407 metres quadrats de superfície i la previsió de la Generalitat és que aquesta comissaria sigui la seu de la Regió Policial de Ponent, que inclou les comarques de Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Segarra i la Noguera. D’altra banda, la comissaria que hi ha al carrer Sant Hilari seria específica del Segrià. La construcció de la nova permetrà incrementar el nombre d’agents a la regió i en el seu moment es va dir que fins i tot podria tenir capacitat per acollir una sala de comandament, que a Lleida es va tancar el febrer del 2020 i es va traspassar a la sala del 112 de Reus. Paral·lelament, el document de cessió de la finca estipula que aquesta tornarà a ser de titularitat municipal de forma automàtica si en un termini màxim de cinc anys “no compleix les finalitats per a les quals s’ha atorgat, i si no es destina durant un mínim de 30 anys a aquesta finalitat”.

Val a recordar que l’anterior govern municipal va plantejar que la segona comissaria dels Mossos a la ciutat fos al Centre Històric. Tanmateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va descartar aquesta possibilitat perquè cap dels solars que hi havia allà no complia els requisits per a aquest equipament, moment en què van plantejar a la Generalitat disposar d’aquest solar de la Bordeta. Una proposta que el Govern va veure “amb bons ulls” i van començar els tràmits per a la cessió del terreny, que ara s’han tancat definitivament.