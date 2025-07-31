SERVEIS
La Paeria de Lleida reclama a l’empresa del pàrquing de Blondel reparacions
Dona 3 mesos per arreglar les juntes de les rampes, el paviment i el sistema de canals. En cas contrari, cobrarà l’1% del cànon per cada dia que incompleixi l’ordre
L’ajuntament ha ordenat a l’empresa concessionària de l’aparcament subterrani de l’avinguda Blondel, Interparking Lleidatana SA, fer diverses reparacions en l’estructura de l’equipament i en el sistema de recollida d’aigua filtrada, segons ha pogut saber aquest diari. Concretament, els ha ordenat la reparació de la llosa estructural superior del pàrquing “en aquells punts que presenten l’armadura vista”, arreglar les juntes estructurals de les lloses de les rampes d’accés i sortida dels vehicles “del costat Turó de la Seu Vella”, adequar el paviment de la rampa d’accés i sortida de vehicles de la planta -2 i substituir o reparar els canals de recollida d’aigua de filtració del sostre “que presenten deteriorament”.
Aquestes reparacions s’han encarregat arran d’una visita d’inspecció que va fer l’àrea de concessions municipals el novembre del 2024 i l’informe tècnic de la qual considera que aquestes deficiències són una falta greu per “la falta d’atenció en la conservació i prestació del servei”. L’informe va ser avalat pel servei de contractació i l’àrea d’alcaldia el mes de juliol passat.
Una vegada l’empresa concessionària rebi aquesta notificació, tindrà un termini de tres mesos per portar a terme els treballs. En cas que no dugui a terme les obres dins del calendari fixat, l’ajuntament adverteix que davant d’un incompliment “es pot sancionar la concessionària amb una penalització de l’1% del cànon per cada dia de durada de la infracció o desobediència”. Així mateix, l’ajuntament també es reserva la possibilitat de fer els treballs de forma subsidiària si veu que l’empresa no els porta a terme.
Val a recordar que l’empresa que gestiona l’aparcament subterrani de Blondel és la mateixa que també ho feia fins al març de l’any passat amb el de la plaça Sant Joan. Des d’aleshores està sota gestió directa de l’ajuntament.