Nova onada de crema de contenidors a Lleida, i la Urbana ja en té d'identificats: “van amb un bufador de cuina per calar foc”
Els autors utilitzen bufadors de cuina per provocar els incendis que s'han registrat a diversos barris de la ciutat durant aquesta setmana
La ciutat de Lleida ha experimentat una nova onada d'incendis de contenidors durant les darreres nits. L'alcalde Fèlix Larrosa ha confirmat que "hi ha una investigació en marxa i hi ha diverses persones identificades, entre ells menors". Segons les declaracions oficials, els responsables utilitzen bufadors de cuina per calar foc als contenidors en diferents barris de la ciutat.
Els incidents s'han registrat principalment al Barri Antic, la Mariola i Balàfia, amb un total de deu contenidors cremats en només quatre dies. La Guàrdia Urbana ha intensificat la vigilància després que la nit de dimarts es produïssin nous incendis als carrers Sant Andreu i del Bisbe, així com a la plaça del Dipòsit, seguint els episodis registrats la nit anterior.
Cronologia:
La matinada d'aquest dijous ha estat especialment activa amb incidents a tres punts diferents de la ciutat. A les 2:41 hores es van cremar tres contenidors al carrer Ramon i Cajal, mentre que a les 2:59 hores van ser incendiats dos més al carrer Pica d'Estats. Finalment, a les 3:07 hores va cremar un contenidor al carrer Tallada.
Incidents previs aquesta setmana
La matinada de dimecres també es van registrar tres incidents: al carrer Sant Andreu a les 22:10 hores, a la plaça Dipòsit a les 22:45 hores i al carrer del Bisbe a les 23:54 hores.
El mateix patró es va repetir la matinada de dimarts amb tres contenidors cremats al carrer Margall a les 2:04 hores, un al carrer del Bisbe a les 2:28 hores i un altre al carrer Sant Antoni a les 2:40 hores.
Els primers incidents d'aquesta setmana es van produir la matinada de dilluns, quan es va registrar un contenidor cremat al carrer Jeroni Pujades a les 23:37 hores.