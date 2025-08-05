PATRIMONI
Pla per eliminar els coloms que fan malbé l’interior de l’església i el Castell de Gardeny
La Paeria preveu instal·lar xarxes i punxes en obertures i forats de les façanes i retirar excrements de “zones inaccessibles”. Les dejeccions deterioren elements patrimonials i generen problemes de salut
L’ajuntament ha encarregat un pla per acabar amb els coloms que habiten a l’interior de l’església i el castell del turó de Gardeny, ja que els excrements deterioren l’estat dels edificis i dels seus elements patrimonials, a més de generar problemes de salubritat. Així consta en el projecte que des d’ahir està publicat al tauló d’anuncis de l’ajuntament, que està valorat en 46.796,65 euros, IVA inclòs, i que tindrà una durada de dos mesos una vegada acabi la seua tramitació. Concretament, el projecte consistirà a instal·lar gàbies i punxes antiaus en les obertures i forats de les façanes del castell i l’església i a retirar els excrements de coloms que hi ha acumulats en “zones inaccessibles” com les cornises, els ampits de les finestres i forats o a l’escala de caragol del temple.
Segons es detalla en el pla del projecte, actualment tant l’església com el castell tenen obertures tapades o amb vidres per evitar l’entrada d’aus. Tanmateix “a l’interior dels dos edificis hi ha coloms que teòricament accedeixen per les portes i que fins i tot ja tindrien algun niu en punts inaccessibles de l’interior de les façanes”. Un fet que genera “insalubritat en els espais” i que afecta “també negativament els elements constructius, principalment les façanes interiors atès el seu alt grau d’agressivitat”. A l’exterior del castell també s’han detectat acumulacions d’excrements als finestrals de la façana oest. Les dejeccions de coloms poden generar corrosió o degradació en diversos elements, com la pedra o la fusta. El projecte també preveu substituir un vidre trencat de la construcció que dona accés a la part superior del castell i netejar els altres. Tant la fortalesa com l’església, d’estil romànic, els va construir l’orde del Temple al segle XII.