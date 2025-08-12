IMPOSTOS
Cada lleidatà paga 603 € a l’any en impostos a la Paeria, la setena capital que més cobra
De mitjana, segons dades del Consell General d’Economistes, que mostren que l’ajuntament va invertir 200 € per càpita en obres o nous equipaments. Diferències de gairebé 300 € entre capitals de comarques
Lleida és la setena capital de província de l’Estat en la qual recapten més impostos per la via de les taxes municipals. Les fitxes socioeconòmiques del Consell General d’Economistes (CGE), que recullen dades del ministeri d’Hisenda, mostren que la Paeria va recaptar 603,78 euros per habitant l’any passat a través de les seues ordenances fiscals: principalment l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la taxa d’escombraries. Representa un lleuger increment sobre els 601,58 de l’any anterior.
Lleida és la capital catalana amb menor recaptació per càpita. Barcelona se situa al capdavant (783,84 euros per càpita de mitjana), seguida de Girona (647,89) i Tarragona (641,91).
Mentrestant, la inversió pública per habitant a la ciutat es va situar en 199,71 euros, un 37,3% menys que els 318,32 de l’any anterior. Així, les xifres del CGE exposen que la Paeria va destinar una mica menys d’un terç de la seua recaptació (el 33,1%) a despeses de capital en actius fixos. Aquests no inclouen el manteniment dels serveis i instal·lacions ja existents. De mitjana, les capitals de província de l’Estat van invertir una mica menys, el 29,3%.
Disparitat entre comarques
Entre les taxes municipals de les capitals de les comarques lleidatanes hi ha gairebé 300 euros de diferència per habitant. Els veïns de Vielha són els que el 2024 van pagar més de mitjana (675,17 euros, un 16,8% més que l’any anterior). Per contra, Solsona es va situar a la cua amb 394,30 euros, un 2,49% interanual menys).
Lleida va ser la segona capital de la demarcació que més va recaptar, seguida de les Borges Blanques (563,93 euros, un 5,9% més que el 2023) i Sort (548,66 euros, un 16,94% més). Les dades del CGE assenyalen que els ajuntaments lleidatans que van cobrar més impostos per habitant van ser Tiurana (3.366 euros, un 3,23% menys), Naut Aran (2.565,93 euros, un 21,28% més) i Llardecans (2.392,27 euros, sis vegades més que els 551,1 del 2023).
Per altra banda, les capitals que van invertir més recursos l’any passat van ser la Seu d’Urgell (1.048,51 euros per càpita, un 32,6% menys que el 2023), el Pont de Suert (560,88 euros, un 25,6% menys) i Sort (483,42 euros, un 15,77% més).
En el conjunt de l’Estat, les capitals de província van recaptar 556,31 euros per habitant l’any passat, un 2,27% més que l’any anterior. A més, la inversió mitjana per habitant va ser de 156,12 euros.