URBANISME
La Paeria posa a la venda 2 solars per construir fins a 55 pisos a Joc de la Bola
La Paeria ha posat a la venda dos finques per construir habitatges en dos parcel·les entre els carrers Joc de la Bola i Ferran el Catòlic, al costat de la séquia major del canal de Pinyana. Aquest sector està pendent d’urbanitzar i correspon a la prolongació de l’avinguda Onze de Setembre, de la qual queda pendent el tram entre Joc de la Bola i Pius XII. Per tant, per construir els blocs de pisos serà necessari urbanitzar i allargar l’avinguda fins al camp de futbol de Gardeny.
Per a la primera parcel·la, de 1.654 metres quadrats, l’ajuntament posa a la venda un proindivís del 72,13%. Es licita per 80.644,85 euros (amb IVA) i es podran edificar fins a 23 habitatges amb un sostre edificable de 2.236 m2 residencials lliures, així com 2.000 m2 comercials. Tindrà una altura màxima de sis plantes.
Per al segon terreny, de 1.500 m2, es posa a la venda la titularitat completa per 354.059,85 euros (amb IVA). Amb un sostre edificable de 3.056 m2 residencials lliures, es podran construir 32 habitatges en un màxim de 4 plantes.
El termini per demanar llicència és d’un màxim de tres anys, però es valoraran les propostes que proposin reduir-la. Les promotores interessades poden presentar les seues ofertes fins al dia 6 d’octubre.