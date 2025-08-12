BARRIS
Veïns denuncien “abandó i incivisme” al carrer Assalt
La junta de Jaume I explica que hi ha tota mena de residus. Part de la vorera està tallada a l’haver-hi cables elèctrics penjant
L’associació de veïns de Jaume I denuncia l’estat d’“abandó, desídia i brutícia” al carrer Assalt, que comunica els carrers Sant Carles i Múrcia. Els veïns expliquen que es troben diàriament amb tota mena de residus, fins i tot excrements humans, en tres solars buits de la via que no estan envoltats de tanques. També denuncien que davant d’una de les parcel·les hi ha un garbuix de cables de llum i telefonia penjant que impedeixen el pas per la vorera. “Estan així des de fa aproximadament un mes, ho hem comunicat repetides vegades a la Guàrdia Urbana i només han posat cintes de seguretat”, afirma un portaveu. Així mateix, la junta veïnal lamenta que “falten arbres que no s’han replantat” i d’altres encara mantenen les proteccions que es van col·locar a l’enderrocar edificis propers. Una altra veïna afegeix que “aquesta zona és un focus d’incivisme, amb venda de drogues i baralles diàries”. Considera que “al govern municipal li interessa tenir concentrades aquestes persones en un punt perquè no molestin en altres barris”. L’associació també reclama millorar la calçada del carrer Múrcia, on “s’han enfonsat diverses llambordes i es formen bassals que impedeixen el pas quan plou”.