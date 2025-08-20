URBANISME
Col·locada la nova canonada principal a Balmes
Les obres per renovar la xarxa d’aigua i les voreres parells de les avingudes Balmes i Rovira Roure avancen i ja es pot veure la nova canonada principal, de 350 metres, a la rasa que operaris van obrir a sobre d’un carril de circulació.
Els treballs mantenen els talls de trànsit a Balmes, on provisionalment només hi ha disponible un carril en cada sentit de circulació, ja que els dos de pujada cap a Ricard Viñes estan sent ocupats per les obres.
Els treballs van començar el 29 de juliol i compten amb un termini d’execució de cinc mesos. La Paeria preveu que les limitacions de trànsit s’estenguin –almenys– durant el que queda d’agost.
Amb un pressupost d’1,2 milions de la Diputació, les obres serviran per renovar 494 metres de canonades de fibrociment.