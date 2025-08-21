SALUT
“Gairebé no hi veig d’un ull i han tardat 15 mesos a donar-me cita a l’Arnau”
Pacients denuncien que han d’esperar entre 11 i 17 mesos per a una primera visita d’oftalmologia a l’Arnau. Superen amb escreix la mitjana, que no arriba a 6
Les consultes hospitalàries d’oftalmologia són les que compten amb un major temps d’espera per a una primera visita a Lleida, de gairebé mig any de mitjana a l’hospital Arnau de Vilanova, com va publicar aquest diari fa dos dies. La notícia ha suscitat la reacció de diversos pacients que lamenten estar en una llista d’espera que supera amb escreix la mitjana de 164 dies. Una dona explica que “vaig anar al CAP el febrer passat perquè tinc cataractes en un ull, i el metge em va derivar a l’oftalmòleg. Em va alegrar veure que m’havien citat el sis de maig a l’Arnau, vaig pensar que havia anat ràpid. Però la meua sorpresa va arribar el suposat dia de la meua visita, quan vaig acudir a l’hospital i vaig descobrir que la tinc agendada per al sis de maig de l’any que ve, gairebé 15 mesos després d’anar al metge de capçalera”.
Quan es va adonar que havia confós l’any de la seua visita, “la meua primera reacció va ser riure, però després em vaig indignar”, recorda l’afectada. “Tinc un ull completament sa, però amb l’altre no puc veure gairebé res, tot borrós, per la qual cosa no em va passar pel cap que em farien esperar gairebé un any i mig perquè em vegi l’oftalmòleg”, indica.
La veïna va acudir a l’oficina d’atenció al pacient de l’hospital per demanar d’avançar la cita. “Em van dir que ho intentarien, però que no m’il·lusioni perquè tenen molta demanda”, lamenta. Afirma que la cataracta “em priva de poques coses, però és greu”. No vol acudir a la sanitat privada perquè “em doldria i m’enfadaria haver de gastar-me 3.000 euros, tinc dret a la sanitat pública i esperaré”. També lamenta que les operacions de cataractes públiques es portin a terme en un centre privat.
Un altre cas destacable és el d’un lleidatà que està perdent vista gradualment i va acudir al CAP al maig. “Em van donar data a l’Arnau per al maig del 2027, però vaig trucar a atenció al client i vaig aconseguir avançar la cita al 26 d’octubre del 2026, gairebé un any i mig després. És una vergonya”, valora. Un altre veí explica que el metge el va derivar a l’oftalmòleg el passat 14 d’octubre, però no serà visitat fins al 19 de setembre que ve, més d’11 mesos després.