JUSTÍCIA
Quatre dels 6 judicis a l’Audiència de Lleida al setembre, per delictes sexuals
Un dels primers serà contra un home acusat de violar-ne un altre al conèixer-se en un bar el maig del 2024. La Fiscalia demana una condemna de 12 anys de presó
L’Audiència de Lleida reprendrà la celebració de judicis, després de l’aturada per les vacances d’estiu, el proper 18 de setembre. Per a aquest mes té programats, de moment, sis judicis, dels quals quatre són per delictes contra la llibertat sexual. Un dels primers se celebrarà el dia 18, a les 11.00 hores, en què un home s’enfrontarà a una petició de condemna de la Fiscalia de 12 anys de presó per presumptament violar-ne un altre a Lleida ciutat.
Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets haurien tingut lloc la matinada del 16 de maig del 2024, quan l’acusat va entaular conversa amb la víctima mentre es trobaven en un local de lleure de la capital del Segrià i li va proposar d’acompanyar-la fins a casa seua. En un moment donat, mentre es trobaven de camí, el processat “va portar la víctima fins a un lloc apartat, en ple carrer” i va intentar violar-lo, però s’hi va resistir. Segons la Fiscalia, llavors l’acusat va obligar l’altre home a practicar-li una fel·lació i després, va intentar violar-lo de nou.
El Ministeri Públic considera que els fets són constitutius d’un delicte continuat d’agressió sexual, pels quals sol·licita una pena de 12 anys de presó. Així mateix, demana a l’Audiència que, una vegada compleixi la pena privativa de llibertat, se li imposin 10 anys més de llibertat vigilada i indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pels danys causats.
Val a destacar que a finals del mes d’agost, el Centre Penitenciari Ponent comptava amb un total de 47 homes empresonats per delictes de violència sexual, la qual cosa representa gairebé el 8% del total de presos a la presó lleidatana. Segons les dades publicades per la conselleria de Justícia i Memòria Democràtica, prop del 66% ja compleixen pena i la resta estan pendents de judici. Per tipus de delicte, una vintena dels presos estan empresonats acusats d’abusos o agressions sexuals contra víctimes menors de 16 anys.
Les denúncies per violació pugen un 41,9% en el primer semestre a Lleida
Els cossos policials van registrar en el primer semestre de l’any un total de 61 denúncies per violació a les comarques lleidatanes. Aquesta xifra suposa un increment del 41,9% respecte al mateix període de l’any passat, segons consta en el balanç de criminalitat publicat divendres passat pel ministeri de l’Interior.
A Lleida ciutat, en sis mesos es van denunciar 23 agressions sexuals amb penetració, un 15% més que en el mateix període del 2024. En total, la província va comptabilitzar 146 delictes contra la llibertat sexual fins al juny, un 24,8% més que l’any passat. A la capital, el total va baixar un 2,1%, fins a 47, al baixar la resta de delictes sexuals. En total, l’any passat els jutjats lleidatans van dictar 44 sentències per delictes contra la llibertat sexual, segons les dades de la Fiscalia.