CERTÀMENS
La Fira de Sant Miquel de Lleida acollirà el primer saló d’automòbils nous de la ciutat
Comptarà amb més de 600 vehicles exposats i un circuit urbà per provar-los
El primer gran saló d’automòbils nous de la ciutat se celebrarà a la Fira del proper 27 al 29 de setembre, amb més de 600 vehicles exposats i preus d’entre 10.000 i 150.000 euros. S’emmarcarà en la Fira de Sant Miquel, que per primera vegada es dedicarà només a les activitats més populars, de les quals la Paeria preveu informar pròximament. Mentrestant, les estrictament agràries se celebraran a finals d’any en un altre certamen destinat al públic especialitzat.
Malgrat que el nou pavelló en construcció no estarà llest per Sant Miquel, el Saló de l’Automòbil de Lleida ocuparà fins a 3.600 metres quadrats al pavelló 4 i 7.200 metres més a l’exterior, on “es podran provar vehicles amb les noves tecnologies, com elèctrics o híbrids”, va explicar Mario Pinilla, president de l’Associació Provincial d’Empreses de l’Automoció, que organitza el saló. Va assegurar que s’habilitarà un circuit urbà fora del recinte per “provar de primera mà les diferents formes de conducció”.
Així mateix, per incentivar les compres se sortejarà davant de notari un descompte de 6.000 euros per l’adquisició d’un automòbil durant el saló.
En el certamen participaran les principals empreses d’automoció de la província: Autansa 3000, Autodiler 3000, Grup Nayox, Grup Mibic, Grup Optimotor i Control Motor.
Pinilla va confirmar que a començaments d’any es continuarà celebrant Lleida Ocasió, la fira dels vehicles de segona mà, i va assenyalar que “hem estat col·laborant amb Fira de Lleida per separar l’exposició d’automòbils de la de maquinària agrícola al novembre perquè són públics totalment diferents”, va valorar.
Sector ‘en recuperació’
El president de l’associació va explicar que “encara no ens hem recuperat de les xifres de vendes d’abans de la pandèmia, però estem en el camí”. Va detallar que l’any passat es va superar el milió de vendes de cotxes a l’Estat, però a causa de les baixes per la dana a València.
Va afegir que s’estan disparant els híbrids i endollables, mentre que “els elèctrics continuen sent insignificants pels seus nombrosos hàndicaps”, va valorar.