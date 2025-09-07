TRIBUNALS
Eliminar un missatge pot ser indici de delicte, segons la Fiscalia
El fiscal de Lleida constata un augment de casos en els quals el denunciat n’elimina. Insta a educar perquè els joves no siguin víctimes de la violència digital
La Fiscalia de Lleida alerta, en la seua última memòria, que cada vegada més estan proliferant els supòsits, en casos de violència digital, en els quals el mateix denunciat, després d’enviar el missatge objecte de denúncia i ser llegit per la víctima, l’elimina immediatament, impedint que es pugui aportar com a prova. En aquest sentit, defensa que el rastre que deixa al constar com a “missatge eliminat” està servint com a indici corroborador de la versió de la víctima, sent suficient per acreditar el delicte en cas de tractar-se d’un trencament de condemna a l’haver-hi una ordre de prohibició de comunicació.
Així mateix, la Fiscalia de Lleida també ressalta les dificultats per determinar l’autoria en casos de sol·licituds d’amistat o enviament de missatges en xarxes socials com Instagram o Facebook, on la majoria de les vegades, assenyala, les ordres judicials fetes a les companyies tarden massa temps a ser contestades o directament “el resultat de la diligència resulta infructuós”.
Per la seua part, la Fiscalia General de l’Estat afirma que s’ha apreciat un increment considerable de casos d’assetjament a través de WhatsApp i també recull la intranquil·litat de les víctimes al rebre trucades des de números desconeguts després de bloquejar el de la seua parella o exparella. Així mateix, assegura que hi ha una especial dificultat probatòria en els casos en què els agressors suplanten les xarxes socials de les víctimes. Segons la memòria del Ministeri Públic, es constata pels fiscals especialitzats en violència digital que la majoria d’aquests delictes afecten població jove o adolescent que, a més, “no és conscient dels perills de tals conductes i amb freqüència banalitza els riscos”. En aquest sentit, expressa la necessitat d’actuar a nivell educatiu per prevenir, sent especialment preocupants, assegura, l’accés a aplicacions com Badoo, OnlyFans o TikTok. Sobre la violència cap a la dona, alerta que “no estan calant en els nostres joves els grans esforços que s’estan fent en la formació en igualtat”. Això s’atribueix a l’abús de les tecnologies, xarxes socials, “plenes de falòrnies” que neguen o infravaloren la violència contra la dona.
Més de 2.138 delictes en un any per violència de gènere a Lleida
La Fiscalia va registrar l’any passat 2.138 diligències per delictes de violència de gènere (en què l’agressor sempre és un home) a les comarques lleidatanes. Una xifra que ha baixat un 10,5% respecte al 2024. D’aquests, més de 900 causes van ser per maltractament ocasional i una quinzena, per violència habitual. Es van investigar 46 denúncies per assetjament, 321 per amenaces i 118, per coaccions. En un any, hi va haver 46 denúncies per agressió sexual i van pujar un 3% les causes per trencament de condemna. Hi va haver 353 denúncies per violència domèstica, multiplicant-se per dos els casos d’agressió sexual, amb 10, i per tres en els d’amenaces, amb 41.