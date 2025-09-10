Assalten a Lleida una parella d’octogenaris per robar-los una cadena d’or d'una estrebada
Els fets van tenir lloc al voltant de les 13.30 hores del dimarts 2 de setembre. Els dos lladres van fugir corrent després de robar la joia.
La Guàrdia Urbana de Lleida investiga un assalt que va patir la setmana passada una dona de 79 anys quan passejava amb el seu marit, de 80, pel carrer Canonge González. Els assaltants els van abordar per l’esquena i, d’una estrebada, van arrancar la cadena d’or que portava la dona.
Fins al lloc va acudir una patrulla de la Guàrdia Urbana i, posteriorment, la víctima va anar a la comissaria per presentar la corresponent denúncia.
Una filla de la dona relata que “l’assalt va ser molt ràpid i inesperat, i va deixar la meua mare en estat de xoc i amb una forta crisi d’ansietat”. També afegeix: “No és admissible que una parella gran, que simplement passeja per la ciutat, es trobi exposada a una situació tan violenta”.
D’altra banda, veïns de Cappont van denunciar ahir l’agressió que va patir un home d’edat avançada al carrer Doctor Trueta.