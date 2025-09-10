INSTITUCIONS
Dos finalistes per ser el gerent del parc de Gardeny
El consell d’administració del Parc Agrobiotech de Gardeny va celebrar ahir una sessió extraordinària per elegir nou gerent de l’ens, però finalment va ajornar, en principi fins a la propera setmana, la decisió definitiva. Es tracta del segon concurs que es fa per cobrir aquest lloc després que a començaments d’any el gerent, Miquel Aran, anunciés que ho deixava per jubilació.
El primer va quedar desert, però a aquest es van presentar una vintena de candidats, dels quals cinc han passat a la fase final, segons va informar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i actual president del consell d’administració.
En la reunió d’ahir es va donar compte de l’informe d’avaluació dels cinc aspirants i dos d’ells van quedar molt igualats, motiu pel qual no es va prendre una decisió definitiva i es va acordar que prendria d’aquí a uns dies. En aquest sentit, Larrosa va assenyalar que “hem de resoldre aquesta situació d’interinitat que tenim ara mateix perquè el parc té molts reptes diaris que fins ara he anat assumint jo com a president del consell i Josep Maria Sentís”.
València i Alacant
D’altra banda, Larrosa va dir que en la reunió també informaria del viatge que va fer l’agost passat als parcs científics de València i Alacant.