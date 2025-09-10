SERVEIS
La Paeria de Lleida inicia avui la recollida de cartró als petits comerços i establiments d'hostaleria
Fins ara ho feia a les botigues de l’Eix i grans superfícies i el servei s’amplia 1.500 negocis // Es farà una campanya informativa durant un mes i mig per explicar com han de deixar aquests residus a les illes de contenidors
L’ajuntament ampliarà a partir d’aquesta nit el servei de recollida de cartró comercial a tots els petits establiments comercials i hostalers de la ciutat. Fins ara només ho feia a les botigues de l’Eix i grans superfícies, però el consistori l’ha ampliat perquè 1.500 negocis puguin veure’s beneficiats d’aquesta mesura, que servirà també per evitar que els contenidors de paper i cartró s’omplin amb els residus que aquests generen i que, en alguns casos, impedia que poguessin utilitzar-los els veïns.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, ha informat aquest matí que la posada en marxa d’aquest servei anirà de la mà d’una campanya informativa que faran juntament amb l’empresa Ecostudi als 1.500 establiments comercials i hotelers que els afecta aquesta ampliació del servei.
"La campanya informativa durarà un any i mig, se’ls donarà a tots els comerciants i hotelers un díptic informatiu i se’ls explicarà que han de deixar el cartró ben recollit i compactat al costat del contenidor de la fracció resta, el de color gris, a partir de les vuit de la tarda", ha dit Iglesias.
La recollida del paper i cartró comercial es farà a partir de les onze de la nit, ja que molts establiments hostalers estan oberts fins aquella hora. "Quan acabem aquesta primera ronda informativa se’n farà una altra de seguiment del servei per veure què es pot millorar, però a partir de llavors també es podran aplicar sancions per a aquells que no ho fan correctament", ha afegit Esglésies, que ha recordat que les sancions poden anar dels 400 als 4.000 euros.
"El que volem amb aquesta mesura és ordenar l’espai públic, tenir les illes de contenidors arreglades i donar el màxim de facilitats als negocis de la ciutat", ha remarcat la tinenta d’alcalde, que ha recordat que la recollida de cartró comercial es va implementar per primera vegada el 2017. Tanmateix, en el passat mandat, en el qual van governar ERC i Junts, a més del Comú en els primers dos anys, es va suprimir i ara veiem que és necessari recuperar-lo per posar ordre a les illes de contenidors".
Aquesta mesura va ser anunciada a finals de l’any passat després que se suprimís la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia, a més d’un altre servei encarregat de reforçar la neteja de les illes de contenidors.
L’ampliació de la recollida del cartró comercial es farà en col·laboració amb la Federació de Comerç i la d’Hostaleria. Sobre això, el president de la Fecom, Rafael Oncins, ha remarcat que "som consents que el comerç és un gran generador de cartró i volem ajudar perquè no sigui una molèstia per a la ciutat, de fet la recollida que es fa al carrer Major és un clar exemple com de bé que ho està fent el sector en aquest aspecte".