L'ajuntament de Lleida tanca la discoteca Blin Blin, que acumula 25.000 euros en sancions en dos anys
En l'última inspecció de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra al local la policia va aixecar dos actes per drogues i requeriments per infraccions per superar l'aforament, la falta de vigilant, la presència de menors i venda ambulant de menjar, entre d'altres
La Paeria de Lleida ha ordenat aquest divendres el tancament cautelar de la discoteca Blin Blin, situada a l'avinguda Alcalde Porqueres. Aquest local d'oci acumula des del 2023 cinc expedients de Seguretat Ciutadana i 25.000 euros en sancions. L'última inspecció, realitzada diumenge passat en un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, es va saldar amb 120 persones identificades, 3 actes complimentades (2 per tinença de substàncies), 3 requeriments judicials pendents complimentats i cinc infraccions administratives per superar l'aforament, per entrar menors al local, per tolerància al consum de substàncies estupefaents, per manca de vigilant de seguretat a l'entrada i per venda ambulant de menjar dins de la discoteca.
Cinc expedients i 25.000 € en sancions des del 2023
El departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida ha obert a aquest local 5 expedients sancionadors des del 2023. El primer, per excedir l’aforament amb una sanció de 1.001 euros. El segon, per incompliment de les condicions de seguretat (porta d’emergència bloquejada) amb una sanció de 10.001 euros. La tercera, per tornar a excedir l’aforament i com a falta molt greu amb una sanció de 10.001 euros. La quarta, per incompliment de les normes específiques sobre serveis de vigilància amb una sanció de 2.001 euros. I la darrera per l’incompliment de les condicions de la llicència amb una sanció de 1.001 euros, segons ha explicat la Paeria.
La tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha assegurat que “no podem permetre situacions que posin en risc la seguretat de les persones i la convivència de la ciutadania, i per això hem actuat amb fermesa i responsabilitat. A partir d’ara, la Guàrdia Urbana farà el seguiment per garantir el compliment del tancament d’aquest local”.
Lleida
La Paeria de Lleida es persona com a acusació per l'apunyalament de diumenge
Marc Carbonell