SUCCESSOS
Segon apunyalament en tan sols una hora a la Zona Alta
Va ocórrer a Ricard Viñes dissabte a les 23.50 i a la una de diumenge es va produir el de Balmes. La Urbana va arrestar el presumpte autor i li imputa temptativa d’homicidi
La Zona Alta va registrar la nit de dissabte a diumenge dos agressions amb arma blanca. A la que hi va haver sobre la 1.00 hores de diumenge al carrer Balmes, en la qual quatre homes van agredir i van apunyalar-ne al braç i en una cama un altre, com va avançar SEGRE ahir, cal sumar un incident que es va produir a les 23.50 hores a la plaça Ricard Viñes quan es van barallar dos homes i un d’ells va agredir l’altre amb una arma blanca. El presumpte autor va ser detingut poc després per la Guàrdia Urbana, segons van informar ahir fonts municipals. La Policia Local va ser requerida a les 23.50 hores de dissabte per una baralla entre dos persones a la plaça Ricard Viñes. A l’arribar, els agents van localitzar un individu ferit, que va explicar que, després d’una discussió, un altre individu l’havia atacat amb una arma blanca, va poder defensar-se i l’agressor va fugir del lloc.
La víctima va ser traslladada a un centre mèdic per ser atesa i es va alertar la resta d’unitats per iniciar la recerca de l’agressor. Una altra patrulla va localitzar el sospitós a les 0.10 hores i va procedir a la detenció per un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa.
La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va explicar que “el cap de setmana es van produir dos baralles amb arma blanca. En el cas de Balmes, va ser fruit d’una baralla per un robatori i no hi ha detinguts. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació. N’hi va haver una altra a Ricard Viñes, fruit d’una baralla entre dos coneguts”.
Així mateix, va afegir que “continuem amb la presència policial al carrer, especialment aquests dies que tenim molta activitat amb l’Obert del Centre Històric i les Festes de la Tardor. Guàrdia Urbana i Mossos estan aplicant el pla Daga per interceptar armes blanques i continuarem amb aquesta presència policial” (més informació a la pàgina 34).
Diumenge a la matinada van detenir un home de 54 anys que tenia en vigor una ordre d’arrest d’un jutjat Penal de Lleida i un altre de la mateixa edat acusat de maltractar la seua exparella a Paer Casanovas.
D’altra banda, aquella mateixa nit hi va haver dos individus més detinguts per un robatori amb força i una ordre recerca, respectivament.
Finalment, diumenge a la nit van procedir a l’arrest d’un individu de 29 anys acusat de maltractar la seua parella i la matinada d’ahir, un veí per trencar una ordre d’allunyament a Balàfia.
Vuit homes més arrestats durant el cap de setmana
� La Guàrdia Urbana va detenir entre dissabte a la matinada i ahir a la matinada vuit persones més. Dos joves de 20 i 26 anys van ser arrestats dissabte a la matinada per intentar robar una bici a un home a la plaça Pau Casals.