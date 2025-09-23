PATRIMONI
Una gotera fa que plogui a l’interior de la Seu Vella de Lleida: “és una filtració que hi és de fa temps”
La tempesta de diumenge va fer que part del públic de les noces reials es mullés
La recreació del casament entre Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó que l’Associació de la Festa dels Moros i Cristians va celebrar diumenge passat a la Seu Vella de Lleida va tenir un convidat inesperat, la pluja, que va mullar part del públic que era a la primera fila de la cerimònia. Un fet inusual al tractar-se d’un espai cobert, en plena nau central de la Seu Vella, just davant de l’altar, i que evidencia els problemes de manteniment que té aquest icònic monument.
El president del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, va assenyalar que aquesta “és una gotera que tenim localitzada de fa bastant temps, però només sol caure aigua quan la pluja és molt intensa, com va passar ahir, o cau amb una inclinació molt concreta”.
Va assenyalar que “pot ser que el seu origen fos que l’absis del temple no estigués ben ajustat, la qual cosa va propiciar l’entrada d’aigua, però reitero que rares vegades cau aigua per allà, només en ocasions molt puntuals, però per desgràcia diumenge va ser una d’aquestes ocasions”. Baigol va dir que els últims anys “s’han arreglat moltes altres goteres que hi havia per la Seu Vella, com la que hi havia a la capella dels Recasens”, i va confiar que en les pròximes actuacions se solucioni aquesta.