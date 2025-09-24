FERROCARRIL
Catorze aspirants a maquinista de tren inicien la formació a Lleida
Tretze homes i una dona, de Lleida i entorn, Constantí, Igualada i Barcelona i àrea metropolitana. Amb edats compreses entre la vintena i la cinquantena
Catorze alumnes, entre ells una dona, van començar el passat dia 8 la formació com a maquinistes de tren a la seu del Centre Europeu de Formació Ferroviària ubicada a Cappont, la primera que ha obert aquest organisme a Catalunya. Les seues edats oscil·len entre la vintena i la cinquantena i les motivacions per inscriure’s són molt diverses. Hi ha des de joves amb pares ferroviaris que volen que segueixin la tradició fins a persones de mitjana edat que han decidit iniciar una nova etapa i tenen els diners per finançar-se el curs, que té un cost de 21.900 euros, com és el cas de la Miren, que va treballar més de vint anys en banca (vegeu-ne el testimoni).La majoria són de Lleida capital i altres municipis lleidatans, però també n’hi ha que venen de Constantí, Igualada i Barcelona i la seua àrea metropolitana.
Les classes són de 8.30 a 14.40 hores, els primers sis mesos són de teoria (des d’història del ferrocarril fins al reglament de circulació ferroviària i coneixements bàsics de mecànica i sistemes pneumàtics o elèctrics) i després començaran les pràctiques, en un primer moment en un simulador i més endavant conduint trens reals, tant de passatgers com de mercaderies, sempre sota supervisió d’un maquinista titular, va explicar el responsable de formació de l’àrea de maquinistes, Joaquín Zarazaga.
El proper setembre es podran examinar per l’Agència Estatal de Seguretat i obtenir la llicència i diploma de conducció de vehicles ferroviaris.
Els alumnes destaquen les possibilitats d’ocupació que els ofereix aquest curs, ja que Ferrocarrils de Generalitat (FCC) ben aviat necessitarà vint maquinistes per a la nova línia entre Lleida i Terrassa, així com cinquanta més per a la connexió des de Barcelona fins a l’aeroport del Prat.