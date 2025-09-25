BARRIS
La Paeria demana als veïns 35.766 € per adequar un edifici incendiat
Assumeix subsidiàriament les obres perquè torni a ser habitable al sol·licitar-ho la comunitat. L’immoble, dels blocs Joan Carles, va ser desallotjat al juliol
L’ajuntament ha reclamat el pagament de 35.766,50 euros als propietaris de l’edifici situat al número 30 B dels blocs Joan Carles per les obres subsidiàries que hi farà per assegurar-ne l’estabilitat després que al juliol s’incendiés i registrés danys estructurals. Uns treballs que el consistori preveu encarregar de forma immediata i que podrien durar aproximadament sis mesos. No obstant, alguns dels veïns que van haver de ser reallotjats arran del sinistre podrien tornar als seus habitatges abans que concloguin.
Aquest immoble es troba buit després que el passat 22 de juliol es declarés un incendi en un dels seus pisos, amb quatre intoxicats per fum i l’evacuació de tots els residents. Dies després, el consistori va emetre diversos infomes que instaven els propietaris a encarregar un informe estructural i portar a terme els treballs que corresponguin perquè l’edifici sigui segur.
En cas que no poguessin executar els treballs com més aviat millor, el consistori els va informar que podria fer-ho de forma subsidiària, és a dir, que assumia la contractació i el cost de l’obra perquè es pugui dur a terme, però que es cobraria. Precisament, això és el que va acabar sol·licitant un representant de la comunitat de propietaris davant de “la situació precària” d’aquests al “no disposar de mitjans per efectuar les obres i que ara estan reallotjats”.
A partir d’aquest punt, el consistori va encarregar a l’empresa B.Biosca SL un pressuposat per, d’una banda, retirar els materials i objectes afectats per l’incendi i el fals sostre de la segona planta, així com reforçar, de l’altra, les parets de càrrega de l’edifici, enderrocar les que estan més malmeses i retirar tota la runa que generin aquests treballs.
La firma va pressupostar aquesta actuació en 35.766,50 euros, IVA inclòs, quantitat que ara reclama la Paeria després d’aprovar que executarà els treballs de forma subsidiària.
Les obres duraran uns sis mesos, però la constructora va detallar en el seu informe que alguns residents podrien tornar abans que s’acabin. Concretament, els de la primera planta i els del segon 1a, tercer 1a i quart 1a podran tornar a viure una vegada es retirin la runa que va provocar l’incendi i es tregui el fals sostre de la segona planta, que va ser on es va originar l’incendi.
D’altra banda, els veïns del segon 2a, tercer 2a i quart 2a podran tornar a les cases quan s’hagi reforçat l’estructura de l’edifici.