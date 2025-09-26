Aprovada una moció que insta la Paeria a retirar el recurs contra el Lleida CF
Amb els vots a favor de tots els grups de l’oposició, mentre que el govern municipal reitera que "no vol fer fora al Lleida FC del Camp d’Esports ni la seua desaparició"
Tots els grups de l’oposició van votar aquest divendres a favor de la moció de PP, ERC, Junts i el Comú per “garantir la continuïtat del Lleida FC al Camp d’Esports”. Els 18 regidors que no formen part del govern municipal van aprovar instar l’alcalde a desistir del recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que permet al club continuar jugant a l’estadi fins –com a mínim– el 2027, amb els únics vots en contra del PSC.
En canvi, la moció amb un títol similar impulsada pel PSC va ser rebutjada en part, ja que es va quedar sol en els vots a favor de dos dels quatre punts. Així es van escenificar les visions divergents sobre l’estat i futur del club de futbol lleidatà en el ple d’avui, al qual van assistir seguidors i representants de l’equip.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes va prendre la paraula en nom del govern municipal, ja que l’alcalde, Fèlix Larrosa, la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van abandonar la sala i es van abstenir de debatre i votar a causa de la judicialització del conflicte. Enjuanes va reiterar que el govern “no vol fer fora al Lleida FC del Camp d’Esports ni la seua desaparició, hem buscat i ofert la solució més favorable dins de la legalitat i sempre ens hem assegut a dialogar”.
Com a portaveu del grup impulsor de la moció, el regidor d’ERC Xavi Estrada va acusar l’alcalde d’“actuar sense diàleg, amagant-se en informes jurídics per recuperar el control del camp sense acord amb l’equip i sense informar l’oposició.” També va destacar els vuitanta anys d’història del club i la seua “relació indestructible amb l’estadi més antic de Catalunya”.
El cap de l’oposició i portaveu del PP, Xavi Palau, va valorar que “és convenient la desjudicialització del conflicte” i que “hem de defensar els clubs que porten el nom de Lleida arreu, no estem per treure ningú del Camp d’Esports”. També va lamentar la “falta de propostes per donar una solució”.
Per la seua part, l’edil de Junts David Melé va insistir en la necessitat d’un “acord perquè el Lleida CF pugui continuar jugant al Camp d’Esports amb garanties, no podem permetre convertir el futur del nostre club en un escenari de confrontació i de desgast polític”.
El regidor de Vox Josep Roca va criticar que no s’hagi comptat amb el seu partit per subscriure la moció i va afirmar que “ERC no dubta a instrumentalitzar un conflicte amb finalitats partidistes”.
Finalment, l’edil del Comú, Laura Bergés, va destacar els “interessos empresarials darrere d’aquesta qüestió” i va valorar que es tracta d’un “problema mal resolt per la mala gestió del govern”.