L'ajuntament de Lleida tanca un acord amb una promotora social per construir més d'un centenar de pisos

Al carrer Cavallers, davant del Parador, i al carrer Francesc Bordalba i Montardit, al barri dels Mangraners

El solar del carrer Cavallers de Lleida davant del Parador.Ajuntament de Lleida

Lluís Serrano
redacció

El govern municipal de Lleida ha tancat aquesta setmana l’acord amb una promotora social per a la construcció de més d’un centenar de pisos que ampliaran l’oferta d’habitatges a la ciutat. Segons ha explicat la Paeria, s’aixecaran en dos finques que s’ha sol·licitat inscriure a la Reserva de Solars de la Generalitat de Catalunya. Amb les dos promocions, segons els primers càlculs, s’arribaran a fer 104 habitatges.

Una vintena d'aquests pisos es construiran al carrer Cavallers 28-38, davant del Parador. Ocuparà el solar resultant de l’enderroc dels edificis dels números 34,36 i 38, que s’ha unit als terrenys adjacents. “És una operació clau per a l’increment de l’habitabilitat al Centre Històric, un dels objectius de la transformació del barri, on es preveu augmentar l’oferta per garantir el benestar de les famílies i facilitar l’emancipació juvenil” ha afirmat l’alcalde, Fèlix Larrosa. Al carrer Francesc Bordalba i Montardit es proposa la construcció de 84 habitatges de promoció pública.

