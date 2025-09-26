L'ajuntament de Lleida tanca un acord amb una promotora social per construir més d'un centenar de pisos
Al carrer Cavallers, davant del Parador, i al carrer Francesc Bordalba i Montardit, al barri dels Mangraners
El govern municipal de Lleida ha tancat aquesta setmana l’acord amb una promotora social per a la construcció de més d’un centenar de pisos que ampliaran l’oferta d’habitatges a la ciutat. Segons ha explicat la Paeria, s’aixecaran en dos finques que s’ha sol·licitat inscriure a la Reserva de Solars de la Generalitat de Catalunya. Amb les dos promocions, segons els primers càlculs, s’arribaran a fer 104 habitatges.
Una vintena d'aquests pisos es construiran al carrer Cavallers 28-38, davant del Parador. Ocuparà el solar resultant de l’enderroc dels edificis dels números 34,36 i 38, que s’ha unit als terrenys adjacents. “És una operació clau per a l’increment de l’habitabilitat al Centre Històric, un dels objectius de la transformació del barri, on es preveu augmentar l’oferta per garantir el benestar de les famílies i facilitar l’emancipació juvenil” ha afirmat l’alcalde, Fèlix Larrosa. Al carrer Francesc Bordalba i Montardit es proposa la construcció de 84 habitatges de promoció pública.