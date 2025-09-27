Comença la Fira MOS de Lleida, amb 70 expositors i unes 50 activitats programades
Fira de Lleida ha inaugurat aquest dissabte el saló gastronòmic i de productes de proximitat MOS-Fira de Sant Miquel, que acull 70 expositors i unes 50 activitats programades, i que se celebra al recinte fins dilluns conjuntament amb el Saló de l’Automòbil de Lleida.
L’alcalde i president del patronat de Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat durant l’acte inaugural que aquesta fira és fruit del treball de reformulació estratègica que es va començar dos anys enrere i que culminarà amb el saló professional del sector agrari Agrobiotech al novembre, informa l’Ajuntament en un comunicat.
"És la demostració del que podem aconseguir quan treballem tots i totes amb un mateix propòsit", ha afegit Larrosa, que ha destacat el dinamisme del pavelló.