RELIGIÓ
Els empresaris d’Els Frares rebutgen acollir la mesquita
Consideren que no és el lloc idoni i generarà problemes de mobilitat. Advoquen per habilitar oratoris repartits per barris
L’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial El Camí dels Frares va reafirmar ahir el rebuig que es construeixi una mesquita en aquest polígon, ja que considera que no és el lloc adequat per a un centre de culte i generaria problemes de mobilitat. Una negativa que ja van expressar en el seu moment quan la Paeria va informar que licitaria un solar en aquesta zona per a aquests usos i el concurs del qual va quedar desert. Ara que el govern municipal ha decidit que adjudica directament el solar a la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià per un termini de 50 anys (vegeu SEGRE d’ahir), l’entitat empresarial va tornar a mostrar el seu descontentament amb aquest projecte.
“Mantenim el mateix criteri que quan es va anunciar el concurs, un polígon industrial no és el lloc per acollir un centre de culte”, va dir el president dels empresaris, Eduard Soler. “Ja vam dir en el seu moment que generaria problemes de mobilitat, especialment els divendres”, va remarcar Soler, que no va descartar que el seu col·lectiu prengui mesures contra aquesta adjudicació, “encara que després siguin debades, però hem d’analitzar-ho bé”.
També va dir que “és curiós que quan es va fer el concurs quedés desert i ara facin una adjudicació directa, ja podrien haver fet una cosa semblant per facilitar la implantació d’empreses en lloc d’un centre de culte”.
Finalment, Soler va afegir que “entenem que la comunitat musulmana, igual com les d’altres confessions, necessita un espai adequat per resar, però creiem que una mesquita al polígon no és la solució, considerem que el millor seria habilitar oratoris als barris”.
Val a recordar que el concurs per a la concessió d’aquesta finca d’Els Frares va quedar desert perquè els musulmans van considerar que el termini de 50 anys era curt i el cànon anual de 61.156 euros, massa elevat. La Paeria el va rebaixar a 40.054 euros, però malgrat tot va quedar desert.
Ahir un portaveu de la comunitat musulmana va dir que encara no s’ha concretat el cànon que hauran de pagar amb l’adjudicació directa.