UNIVERSITAT
La UdL certifica que una vicerectora va afavorir un col·laborador perquè guanyés una plaça
La Comissió de Reclamacions dictamina per unanimitat que Marta Oliva i el professor Roberto García van incórrer en “desviació de poder”. El rectorat ordena repetir el concurs sense prendre altres mesures
La Comissió de Reclamacions de la UdL ha dictaminat que els professors Marta Oliva i Roberto García van incórrer en un episodi de “desviació de poder” per afavorir un membre del seu grup d’investigació en el procés de selecció per a una plaça de professor lector de l’Escola Politècnica, del tribunal de la qual formaven part, ella com a secretària i ell com a vocal.
Oliva, professora del departament d’Enginyeria Informàtica i Disseny Digital en aquest centre, és la vicerectora d’Estratègia Digital i Noves Tecnologies de l’actual equip de govern de la UdL, que celebra un procés electoral abans que acabi l’any, mentre que García és professor agregat d’aquesta mateixa àrea.
La Comissió de Reclamacions, que va intervenir en l’assumpte després de formular una queixa el candidat que es considerava perjudicat pel procés, va apreciar per unanimitat que en el procés de selecció s’havia produït una situació de “desviació de poder”, un concepte que la llei defineix com “l’exercici de potestats administratives per a finalitats diferents dels fixats per l’ordenament jurídic”.
En què es basa la comissió per arribar a aquesta conclusió? En detalls com que, al contrari del que estableixen les normes, les qualificacions de la part curricular es realitzessin quan ja s’havien efectuat les entrevistes sobre el projecte acadèmic i d’investigació dels candidats i, també, que la secretària emetés les seues qualificacions quan ja tenia a la vista les dels altres membres del tribunal. Ho va fer, a més, a una hora més aviat intempestiva: prop de les onze de la nit.
A la Comissió de Reclamacions, sorpresa per la falta de motivació de les notes de la segona fase i per l’absència de criteris sobre el descart del segon postulant, també li va cridar l’atenció que Oliva i García haguessin assignat al seu company de grup d’investigació puntuacions netament superiors (46,8% i 29,7%) a les de l’altre candidat, i més quan, sent ells els membres del tribunal procedents de la UdL, els tres externs havien atorgat més qualificacions a l’altre aspirant.
Anul·labilitat del procés
També els va grinyolar que la vicerectora s’abstingués d’interrogar el seu col·laborador en la prova oral al·legant que no el considerava oportú perquè ja disposava d’aquesta informació al conèixer-lo de l’assignatura que donava com a eventual, motiu pel qual es considerava afortunada. Un episodi d’aquest tipus comporta l’anul·labilitat del procés en el qual es produeix, una cosa que ha ocorregut en aquest cas, en el qual està en marxa un nou procés de selecció amb un altre tribunal, sense que el rectorat hagi pres un altre tipus de mesura amb cap dels dos professors assenyalats pel dictamen.
Començar de nou
“No hi haurà cap decisió fins que no finalitzi el nou procés de selecció amb el nou tribunal”, va explicar un portaveu oficial de la UdL, ja que “la causa està pendent de resolució i no es pot dir res fins a conèixer el resultat”. La convocatòria del segon tribunal, va afegir, equivaldria a “com si el procés comencés de nou”.
Aquest episodi de “desviació de poder” va ser tractat en un Consell de Govern, en el qual el rector, Jaume Puy, va remetre la resolució del nou procés de selecció, després del qual es veuria si calia prendre alguna decisió i, en el seu cas, decidir quina s’adoptava.
“Es va emetre una valoració acordada i conjunta”
“Es va emetre una valoració acordada i conjunta per part de tots els integrants de l’esmentada comissió” de selecció de personal, afirmen la vicerectora Marta Oliva i Roberto García, consultats per SEGRE sobre el dictamen del Comitè de Reclamacions de la UdL. Els dos assenyalats per la seua intervenció en el procés de selecció per a una plaça de professor lector a l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola Politècnica diuen desconèixer l’informe i la resolució, “ja que no hem rebut cap notificació en aquest sentit”. “En aquests procediments, els membres de la Comissió de Selecció no són part interessada i, per això, no se’ls trasllada res”, van anotar. Van insistir que la comissió que va tramitar la proposta de selecció del titular de la plaça, anul·lada després del dictamen, “estava integrada per 5 persones, la majoria externes a la institució, i totes les decisions van ser consensuades”.