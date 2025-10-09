SUCCESSOS
Vila Montcada sondeja quants veïns volen tenir vigilància privada
Per patrullar pel barri i evitar més robatoris
L’associació de veïns de Vila Montcada continua endavant amb la idea de contractar vigilància privada arran dels últims robatoris o temptatives en domicilis que s’han registrat les darreres setmanes. L’entitat ja ha sol·licitat pressupost a diverses empreses especialitzades i “ara obrirem un procés per saber quants dels nostres veïns estarien interessats a contractar els seus serveis per veure si és viable econòmicament”. Així ho va assegurar ahir el president de l’associació de veïns, Lluís Carrera, després que dimarts a la tarda es fes una reunió per tractar aquest i altres aspectes relacionats amb la seguretat.
Va remarcar que “en cap cas l’empresa de vigilància no faria detencions, només s’encarregaria de patrullar per la zona i, si veu res de sospitós o algun fet delictiu, avisar els cossos policials perquè actuïn com més aviat millor i donar més seguretat i tranquil·litat als veïns”. A part d’aquesta mesura, els residents d’aquest barri també es van plantejar en el seu moment crear sometents per a aquesta mateixa finalitat, “però creiem que és millor que, si finalment optem per fer alguna cosa, sigui contractar professionals de la vigilància i la seguretat”.
En la reunió de dimarts els veïns també van criticar que porten mesos esperant que l’ajuntament augmenti la il·luminació de la zona i instal·li càmeres de vigilància. Una millora que porten temps reclamant “i l’ajuntament s’hi va comprometre a començaments d’any, però de moment no hem vist cap millora en aquest aspecte i creiem que és de vital importància”, va assenyalar Carrera. També va afegir que “els veïns ens sentim de nou desprotegits i aquesta sensació anirà a més ara que es fa de nit més aviat i d’aquí a poc tindrem la temporada de boira”.
En aquest sentit, l’ajuntament va dir la setmana passada que estan treballant per garantir la seguretat a tota la ciutat i que estan en la fase final del procés de licitació per instal·lar noves càmeres a l’Horta i àrees properes, com és el cas de Vila Montcada. La previsió és que es comencin a instal·lar a començaments de l’any que ve.
Casos de robatori
Val a recordar que a finals de setembre es va produir un robatori en un casa de Vila Montcada mentre els amos es trobaven a l’interior. Els lladres van sostreure objectes de valor com joies i diners. Els Mossos d’Esquadra van acudir fins al lloc, però no van localitzar el sospitós i van iniciar una investigació. A més, setmanes enrere hi va haver un cas semblant a Raimat. No consten detencions.