EQUIPAMENTS
El nou pavelló ja llueix el logo de la Fira amb les obres en la fase final
Les obres per construir el nou pavelló de Fira de Lleida ja estan en la fase final a 10 dies de la seua estrena per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. Ahir els operaris van col·locar el logotip de la Fira a la cara sud del pavelló i aquests últims dies els treballs se centraran a habilitar l’espai contigu que hi haurà entre aquest i el número 4. El nou edifici és desmuntable i la construcció va començar a finals d’agost.