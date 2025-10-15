TECNOLOGIA
Creen un robot per netejar quiròfans amb llum xenó
El desenvolupa l’start-up lleidatana Apparattum amb la col·laboració de Group Saltó. Fa proves a l’Avantmèdic
L’start-up lleidatana Apparattum, del grup lleidatà GSATEK, ha creat un sistema robòtic de desinfecció pensat per a entorns hospitalaris amb llum polsada (IPL) provinent de làmpades de gas xenó. Ja ha estat testat amb èxit en una clínica de França i ara arriba a Lleida de la mà del Group Saltó, que ha col·laborat en la integració del sistema de desinfecció amb la base robòtica. El projecte compta amb la col·laboració d’Avantmèdic, als quiròfans del qual s’estan portant a terme les proves del robot.
Els resultats d’eficàcia germicida, que mostren una eliminació de patògens superior al 99,99% en una durada de menys de cinc minuts, es van obtenir en proves controlades fetes en un laboratori durant la fase de desenvolupament tècnic, prèvies a la validació hospitalària. “No només millorem la seguretat sanitària i l’eficiència operativa als hospitals, sinó que ho fem des del territori, amb tecnologia pròpia i lideratge femení”, va destacar Noèlia Asensi, CEO d’Apparattum.
L’empresa, especialitzada en solucions tecnològiques disruptives, ha desenvolupat la tecnologia germicida i la gestió remota intel·ligent del robot, batejat com a SADI-CARE. La idea va nàixer després de la pandèmia per “buscar solucions de desinfecció alternatives a les tradicionals amb productes químics”, va explicar Asensi.
El projecte preveu una comercialització escalable basada en venda directa, subscripció amb el model Software com a Servei (SaaS) i rènting, amb l’objectiu d’expandir-se a nivell estatal i europeu a partir de l’any que ve. La primera fase ha comptat amb la participació de l’arquitecta Yaiza Ares Gervilla, encarregada del disseny per integrar l’aparell de llum amb el robot.
El projecte, finançat amb una ajuda de 120.000 euros de la Generalitat a través dels fons europeus Next Generation, s’emmarca en el programa RETECH, destinat a empreses tecnològiques liderades per dones.