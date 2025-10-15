SUCCESSOS
Pega a un home al cap amb un pal al carrer Doctora Castells de Cappont
La Urbana arresta el presumpte autor i la víctima va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova
La Guàrdia Urbana va arrestar dilluns a la nit un jove de 23 anys com a presumpte autor d’una brutal agressió amb un pal a un home al carrer Doctora Castells, a Cappont. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi i un delicte de danys perquè també va colpejar amb el pal un establiment del carrer. La víctima va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.
L’agressió es va produir després que dos homes es discutissin i un d’ells va acabar agredint l’altre amb un pal de fusta. Li va clavar diversos cops que el van fer caure a terra i va continuar colpejant-lo al cap mentre li cridava que el mataria. A més, l’individu va provocar danys a l’aparador d’una botiga d’alimentació situada al número 25. Veïns van alertar el 112 i al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. Al presumpte autor se li imputen els delictes d’homicidi en grau de temptativa i danys. La víctima va ser atesa in situ pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el va evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova. Presentava diversos cops al cap.
Val a recordar que dimecres de la setmana passada es va produir un crim en aquest carrer quan un home de 78 anys va assassinar a trets el seu gendre mosso d’esquadra.
Aquesta agressió se suma a les dos que hi va haver el cap de setmana passat a l’exterior d’una discoteca –la Urbana va detenir dos joves, un dels quals menor– i a la rotonda de la plaça Ricard Viñes, que es va saldar amb dos arrestats més per atemptar contra els urbans.
L’associació de veïns crida a la calma després d’aquests “casos puntuals”
La presidenta de l’associació de veïns de Cappont, Veni Ros, va fer ahir una crida a la calma després dels últims incidents esdevinguts al barri. “Tant el lamentable succés de dimecres passat com el que va tenir lloc dilluns són casos puntuals i aïllats que no han de generar alarma entre els veïns”, va assenyalar Ros després que ahir es reunís amb agents de la Guàrdia Urbana de proximitat. “Cappont és un barri segur i els veïns han d’estar tranquils, no hi ha motius per a l’alarmisme”, va afegir la dirigent veïnal. D’altra banda, en la reunió amb la Urbana l’associació de veïns va demanar d’augmentar la vigilància policial a la zona d’oci del carrer Pere de Cabrera “perquè es respecti el descans dels veïns en horari nocturn”. També van demanar revisar els aforaments de les terrasses del carrer Doctora Castells.