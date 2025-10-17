INCIVISME
Multa per col·locar cartells al mobiliari urbà
La Guàrdia Urbana ha identificat i denunciat un dels suposats autors de col·locar nombrosos cartells pel mobiliari urbà de tota la ciutat oferint serveis de compravenda de vehicles de segona mà. Una infracció per la qual poden rebre una multa d’entre els 120 i els 3.000 euros. El govern municipal va informar que aquest grup d’infractors utilitzaven com a suport per als seus cartells semàfors i fanals, la qual cosa infringeix l’ordenança de civisme, concretament l’article 41.4.3. Aquest prohibeix expressament “col·locar, sense autorització expressa de l’ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, als edificis i instal·lacions municipals, als elements de paisatge, mobiliari urbà i altres elements de la via pública”.