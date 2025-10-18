SUCCESSOS
Robatori de pel·lícula al Club Tennis Lleida a l’accedir-hi pel sostre i perforar la caixa forta
Els lladres van desconnectar totes les alarmes del complex i els Mossos d’Esquadra ho estan investigant
El Club Tennis Lleida va ser ahir a la matinada l’escenari d’un robatori de pel·lícula, com va avançar ahir Lleida Televisió. Els lladres van accedir a les instal·lacions a través del sostre i van sostreure els diners de la caixa forta després de perforar-la amb un bufador. L’assalt es va produir al voltant de les 4.00 hores, moment en què es va activar una alarma per activitat a les dependències del club. S’haurien emportat uns 1.500 euros. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant.
Segons ha explicat Rebeca Gigó, gerent del Club Tennis Lleida, els assaltants van fer un forat al sostre per accedir directament a la zona on es troben els servidors, aconseguint així desconnectar tots els sistemes de seguretat. “Han caigut just on són els servidors i ho han desconnectat tot”, va detallar Gigó. Els autors del robatori van provocar nombroses destrosses amb els forats al sostre i portes forçades. Els indicis apunten que es tracta d’un grup de professionals ja que no han deixat empremtes dactilars i han abandonat les eines utilitzades durant l’assalt. “Tal com estaven amagades les coses, sembla que són persones que coneixen el club i saben com desconnectar-ho tot”, va explicar la gerent.
Tot apunta que els assaltants, que serien tres persones, coneixien perfectament les instal·lacions i la ubicació exacta dels sistemes de seguretat. Aquest fet va generar una especial preocupació entre els responsables del club. Cal destacar que no és la primera vegada que el Club Tennis Lleida registra un incident d’aquestes característiques. El 2018, l’entitat va ser víctima d’un episodi similar quan els lladres també van aconseguir accedir a les instal·lacions i van sostreure diners de la caixa forta. Ahir també hi va haver un robatori al Club Ciclista d’Agramunt (més informació a la pàgina 16).