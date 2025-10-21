ENSENYAMENT
Els pares avalen els lavabos inclusius al Pràctiques I i una minoria protesta
Un grup de pares va protestar ahir davant de l’escola Pràctiques I contra l’habilitació de lavabos compartits per nens i nenes al centre. Vox ja va anunciar el seu suport a aquesta queixa, al creure que “vulneren la intimitat i seguretat dels menors, a més de generar preocupació per motius d’higiene i respecte a les diferències entre sexes”. “No permetrem que s’imposi la ideologia per sobre del benestar i protecció dels nens”, van indicar els edils de Vox. Per la seua part, l’Associació de Famílies d’Alumnes del Pràctiques I va remarcar que la majoria de pares donen suport “a les mesures que impulsin la coeducació i promoguin la convivència i el respecte a totes les diversitats”. Va assegurar que tenen “plena confiança en l’equip directiu” i va subratllar que aquests lavabos “no generen cap conflicte entre l’alumnat i han contribuït a millorar la responsabilitat respecte a la cura d’aquests espais comuns”, va assenyalar. “No permetrem que un partit d’extrema dreta instrumentalitzi aquesta mesura per fer-se eco del seu programa d’odi i regressió de drets”, va dir.
En un altre ordre, el plenari del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació, que es va reunir ahir, treballa en la creació d’un observatori del mercat laboral a Lleida.