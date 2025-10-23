El preu de l'aigua a Lleida pujarà un 3,13% el 2026
L'increment, que afectarà tant l'abastament com el sanejament, acumula les revisions proposades per a 2025 i 2026, ja que durant l'any passat no es van aplicar canvis
Els residents de Lleida hauran de fer front a un augment del 3,13% en les tarifes d'aigua i clavegueram a partir de l'exercici 2026, segons ha aprovat l'Ajuntament. Aquesta pujada, que afecta tant el servei d'abastament com el de sanejament, és el resultat d'acumular els increments proposats per als anys 2025 i 2026, ja que durant el 2025 no es va aplicar cap revisió tarifària. La decisió es fonamenta en les directrius establertes al contracte de concessió amb Aigües de Lleida, l'empresa encarregada de gestionar aquests serveis essencials al municipi lleidatà.
Segons l'informe emès pel Cap de Servei de Concessions i assessorament econòmic, l'increment corresponent per a les tarifes d'aigua i clavegueram per a l'exercici 2025 hauria d'haver estat de l'1,05%, mentre que per al 2026 es va determinar un increment del 2,08%. Atès que durant el 2025 no es va aplicar cap revisió, s'ha decidit acumular ambdós percentatges, resultant en l'augment total del 3,13% que s'aplicarà tant al servei d'abastament d'aigua com al de clavegueram.
Història d'una concessió complexa
La concessió del servei es remunta al 30 de juliol de 1993, quan el Ple de l'Ajuntament va adjudicar el contracte d'explotació a la UTE formada per FCC i Seragua, SA, coneguda com AIGÜES DE LLEIDA. Amb el pas del temps, Seragua SA va esdevenir AQUALIA gestión integral del agua SA, l'actual concessionària. Un punt d'inflexió clau va ser la pròrroga i modificació del contracte, aprovada pel Ple municipal el 27 de juliol de 2012 i signada el 27 de setembre del mateix any, amb l'objectiu de compensar l'empresa per mantenir l'equilibri econòmic del servei, establint un sistema de retribució vinculat directament a les tarifes cobrades als usuaris.
La pròrroga del contracte signada el 2012 va introduir dos sistemes d'increment tarifari ben diferenciats. Per als exercicis 2013 a 2016, es van fixar increments anuals predefinits que eren significatius: un 38% el 2013, un 27% el 2014, un 12% el 2015 i un 5% el 2016, als quals s'afegia l'IPC de cada any. A partir del 2017 i fins a la finalització del contracte el 2037, les revisions es basarien en una fórmula polinòmica que reflecteix les variacions dels preus dels mitjans personals i materials utilitzats en la prestació del servei.
L'acord de 2012 també va aprovar un Pla d'Inversions amb un import total de 15.081.080 euros, previst per ser executat entre 2013 i 2021. No obstant això, la realitat va ser diferent. Fins al 2021, ni l'increment de tarifes ni l'execució del Pla d'Inversions es van dur a terme exactament com s'havia establert, fet que va generar un desequilibri que va requerir ajustaments posteriors en el model tarifari.
Recents revisions tarifàries
El 30 d'agost de 2022, la concessionària va remetre l'informe d'Audinfor SL sobre el compte d'explotació del 2021, que va determinar un increment del 7,15%. Malgrat això, l'Ajuntament de Lleida no va aplicar cap revisió tarifària general per al 2023, proposant només un increment total de l'1,5% per a l'aigua i del 7,15% per al clavegueram, amb la voluntat de no agreujar la situació econòmica de les famílies en un context difícil.
Posteriorment, el 28 de setembre de 2023, Aqualia va enviar l'informe sobre l'exercici 2022, que indicava un increment corresponent del 4,92% per al 2024. Cal recordar que el "Pacte de l'aigua municipal" signat el 2021 pels grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya, PSC i Comú de Lleida establia increments tarifaris específics per al període 2021-2023, que es van complir parcialment, quedant pendent un increment del 7,85% en la tarifa de clavegueram.