Bolca el remolc d'un tractor a la rotonda del passeig de Ronda amb l'avinguda de l'Exèrcit de Lleida

Cap persona ha resultat ferida però la càrrega ha quedat abocada en un dels carrils

Lluís Serrano
Lluís Serrano
segre
Vídeo: Pau Pascual

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El remolc d'un tractor ha quedat bolcat aquest divendres al matí a la rotonda del Passeig de Ronda de Lleida amb les avingudes de l'Exèrcit i Madrid. L'accident s'ha saldat sense ferits però la càrrega del vehicle ha quedat abocada al carril de l'accés a l'avinguda de l'Exèrcit, l'antiga N-II, des de Ronda.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10.22 hores.

