TRIBUNALS
La petjada d’unes Nike, indici contra l’acusat d’assassinar un taxista
La jutge que instrueix el cas prorroga la presó provisional argumentant el cúmul de proves contra ell. Veu risc de fuga si quedés en llibertat
El jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida ha acordat prorrogar fins al 23 d’octubre del 2027 la presó provisional per a J.D.C.G., el presumpte assassí de M.E.S., el taxista lleidatà de 43 anys que van morir al ser cosit a punyalades –un total de 27– la matinada del diumenge 10 d’abril de l’any 2022 a la Bordeta. El processat va ser arrestat un any i mig després pels Mossos d’Esquadra, que van trobar en un contenidor a 50 metres del lloc del crim el ganivet homicida en el qual van trobar l’ADN tant de la víctima com del presumpte autor –al mànec–, com va avançar SEGRE.
Altres indicis, segons consta en la interlocutòria de pròrroga de presó, és una petjada de la sola d’unes d’esportives trobada al seient del conductor del taxi –que corresponen a uns keds Nike Air Max 90 falsificats– que seria compatible amb unes sabatilles esportives que el sospitós va exhibir a les seues xarxes socials el 5 de febrer, dos mesos abans del crim. “És compatible en termes morfològics amb el tipus de calçat que utilitzava habitualment l’investigat (...), semblants a les que se li observa portar en unes fotografies publicades per ell mateix a les seues xarxes socials”, afirma la jutge en la interlocutòria. Quant al ganivet homicida, que era d’ús professional i pertanyia a un lot que havia adquirit una empresa càrnia de Ponent, al domicili de l’investigat es va localitzar “un altre ganivet idèntic”.
Els Mossos van acarar els treballadors que tenia i havia tingut l’empresa i van descobrir que un empleat que havia treballat fins un mes abans del crim també apareixia a les imatges d’una càmera propera a la parada de taxi i, posteriorment, corrent en un carrer proper al lloc del crim
Per tot plegat, la jutge el manté a la presó perquè considera que hi ha “prou indicis per atribuir a l’investigat una presumpta participació en els fets”, la gravetat del delicte –assassinat– i evitar el risc de fuga perquè no té arrelament.
La Fiscalia sol·licita una condemna de 22 anys i mig de presó i cinc de llibertat vigilada per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament mentre que l’acusació particular, exercida pel lletrat Carles López, l’eleva fins als 23 anys de presó i els vuit de llibertat vigilada, com va avançar SEGRE el 24 de setembre.
Per la seua part, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 296.192 euros per a la viuda i els dos fills petits de la víctima i l’acusació sol·licita 430.000 euros. En canvi, la defensa demana l’absolució.