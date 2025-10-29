SEGRE

La Mariola obre un nou espai de cotreball exclusiu per dones: "la cooperació i la confiança poden convertir-se en motor d’inserció"

El local, anomenat "Nova Essència", és un projecte que impulsarà cursos i espais de treball per a dones del barri

Dones del barri fan un curs de manicura durant la inauguració, un dels cursos que acollirà el nou espai.

Dones del barri fan un curs de manicura durant la inauguració, un dels cursos que acollirà el nou espai.PAU PASCUAL

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Lleida ha posat en marxa aquest dimecres "Nova Essència", un espai comunitari i de cotreball destinat específicament a dones, al barri de la Mariola. Aquesta iniciativa, nascuda de la col·laboració entre un col·lectiu de veïnes, l'entitat La Descomunal i l'Ajuntament de Lleida, promou un model basat en la cooperació i el suport mutu, amb l'objectiu de crear oportunitats reals a través del treball i les sinergies entre les participants, sempre amb mirada femenina.

La cerimònia d'inauguració ha comptat amb la presència de diverses autoritats locals, entre elles la tinent d'alcalde i regidora de Feminismes, Carme Valls, i el regidor de Participació i Drets Civils, Roberto Pino. També hi han assistit Maria Pilar Espax, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball; Silvia Puertas, directora dels Serveis Territorials de Feminismes; i Blanca Moreno, coordinadora de Joventut. Durant l'acte, Valls ha destacat que "Nova Essència" es configura com un centre integral de formació i inserció destinat a ser un espai dinàmic on les dones puguin desenvolupar activitats professionals en sectors com la perruqueria, l'estètica i el benestar, rebent simultàniament suport per potenciar les seves capacitats emprenedores i assolir independència econòmica.

Imatge de la presentació de 'Nova Essència', aquest dimecres.

Imatge de la presentació de 'Nova Essència', aquest dimecres.PAU PASCUAL

Per la seva banda, Roberto Pino ha emfatitzat que aquest equipament representa "un clar exemple de com la implicació comunitària pot donar lloc a models d'ocupació i participació sostenibles al llarg del temps, que poden servir d'inspiració per a altres zones". Les impulsores del projecte han manifestat que "Nova Essència" aspira a ser "un punt d'inflexió on les dones puguin formar-se, col·laborar i créixer juntes, demostrant que la cooperació i la confiança poden convertir-se en motor d'inserció i de canvi social". Cal destacar que l'espai ja va acollir fa unes setmanes un curs de manicura i cura d'ungles, que ha servit per activar el centre i consolidar el grup promotor, i properament s'iniciarà un curs de perruqueria amb el suport de la Cambra de Comerç de Lleida.

Un projecte nascut de la col·laboració institucional

"Nova Essència" ha sorgit gràcies a la col·laboració entre La Descomunal i l'Ajuntament de Lleida, amb la implicació de diverses regidories com Promoció Econòmica, Participació Ciutadana i l'IMO. El projecte compta amb el finançament del Programa d'Economia Social del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, i amb la participació activa de la cooperativa Obrint Portes, la Diputació de Lleida i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), dins del marc del projecte "Treball als barris". Aquesta iniciativa respon a una petició expressa de les dones del barri, que van manifestar la necessitat d'impulsar la seva inserció laboral i l'empoderament a través de l'autoocupació. El projecte s'ha integrat a la Xarxa Enter per a la inserció sociolaboral, una plataforma que aplega diverses entitats dels barris de la zona 09 i departaments de la Paeria.

Objectius esperats del projecte

Amb aquest projecte volen, primer, oferir formació especialitzada en imatge i estètica personal, proporcionant competències essencials per a l'emprenedoria. En segon lloc, crear un espai de cotreball específic per a dones, dotat amb els recursos necessaris per a la prestació de serveis professionals, que fomenti el treball autònom i la col·laboració entre elles. Finalment, establir un sistema de governança inclusiu que garanteixi la participació activa de totes les usuàries en la gestió i presa de decisions.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking