La Mariola obre un nou espai de cotreball exclusiu per dones: "la cooperació i la confiança poden convertir-se en motor d’inserció"
El local, anomenat "Nova Essència", és un projecte que impulsarà cursos i espais de treball per a dones del barri
Lleida ha posat en marxa aquest dimecres "Nova Essència", un espai comunitari i de cotreball destinat específicament a dones, al barri de la Mariola. Aquesta iniciativa, nascuda de la col·laboració entre un col·lectiu de veïnes, l'entitat La Descomunal i l'Ajuntament de Lleida, promou un model basat en la cooperació i el suport mutu, amb l'objectiu de crear oportunitats reals a través del treball i les sinergies entre les participants, sempre amb mirada femenina.
La cerimònia d'inauguració ha comptat amb la presència de diverses autoritats locals, entre elles la tinent d'alcalde i regidora de Feminismes, Carme Valls, i el regidor de Participació i Drets Civils, Roberto Pino. També hi han assistit Maria Pilar Espax, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball; Silvia Puertas, directora dels Serveis Territorials de Feminismes; i Blanca Moreno, coordinadora de Joventut. Durant l'acte, Valls ha destacat que "Nova Essència" es configura com un centre integral de formació i inserció destinat a ser un espai dinàmic on les dones puguin desenvolupar activitats professionals en sectors com la perruqueria, l'estètica i el benestar, rebent simultàniament suport per potenciar les seves capacitats emprenedores i assolir independència econòmica.
Per la seva banda, Roberto Pino ha emfatitzat que aquest equipament representa "un clar exemple de com la implicació comunitària pot donar lloc a models d'ocupació i participació sostenibles al llarg del temps, que poden servir d'inspiració per a altres zones". Les impulsores del projecte han manifestat que "Nova Essència" aspira a ser "un punt d'inflexió on les dones puguin formar-se, col·laborar i créixer juntes, demostrant que la cooperació i la confiança poden convertir-se en motor d'inserció i de canvi social". Cal destacar que l'espai ja va acollir fa unes setmanes un curs de manicura i cura d'ungles, que ha servit per activar el centre i consolidar el grup promotor, i properament s'iniciarà un curs de perruqueria amb el suport de la Cambra de Comerç de Lleida.
Un projecte nascut de la col·laboració institucional
"Nova Essència" ha sorgit gràcies a la col·laboració entre La Descomunal i l'Ajuntament de Lleida, amb la implicació de diverses regidories com Promoció Econòmica, Participació Ciutadana i l'IMO. El projecte compta amb el finançament del Programa d'Economia Social del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, i amb la participació activa de la cooperativa Obrint Portes, la Diputació de Lleida i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), dins del marc del projecte "Treball als barris". Aquesta iniciativa respon a una petició expressa de les dones del barri, que van manifestar la necessitat d'impulsar la seva inserció laboral i l'empoderament a través de l'autoocupació. El projecte s'ha integrat a la Xarxa Enter per a la inserció sociolaboral, una plataforma que aplega diverses entitats dels barris de la zona 09 i departaments de la Paeria.
Objectius esperats del projecte
Amb aquest projecte volen, primer, oferir formació especialitzada en imatge i estètica personal, proporcionant competències essencials per a l'emprenedoria. En segon lloc, crear un espai de cotreball específic per a dones, dotat amb els recursos necessaris per a la prestació de serveis professionals, que fomenti el treball autònom i la col·laboració entre elles. Finalment, establir un sistema de governança inclusiu que garanteixi la participació activa de totes les usuàries en la gestió i presa de decisions.