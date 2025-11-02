SEGRE

Detingut per agredir agents de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola

La policia havia rebut un avís de possible violència domèstica

Imatge d'arxiu d'un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Un home de 28 anys va ser detingut ahir al matí per atemptat contra agents de l’autoritat. La Urbana va rebre un avís a les 9.30 hores per un possible cas de violència domèstica en un domicili del carrer Indíbil i Mandoni, al barri de la Mariola. A l’arribar, els agents van trobar un individu, que s’hi va encarar i els va agredir. Finalment, va ser arrestat. 

Per un altre costat, divendres a la nit van ser arrestats dos joves de 20 anys per robatori amb violència i un altre, de 21, per robatori amb violència i furt, tots dos en actuacions als Camps Elisis.

