SUCCESSOS
Un mort i 23 desallotjats després de cremar un pis a Comtes d’Urgell
La víctima, de 23 anys, va ser trobada en un dels dos habitatges afectats per les flames. Els veïns no podran tornar a casa seua al precintar-se el bloc
Un jove de 23 anys va morir ahir de matinada en un incendi en un pis del carrer Comtes d’Urgell. El foc va obligar a desallotjar 23 veïns, que no podran tornar a casa seua de moment després de precintar-se l’immoble pels danys causats per les flames. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 00.53 hores. Els Bombers de la Generalitat van activar set dotacions amb una vintena d’efectius. A l’arribada al lloc de l’incendi, al número 14, el foc estava totalment desenvolupat i afectava la sisena planta de l’edifici. El fum i les flames que sortien per la teulada afectaven els dos pisos de l’última planta de l’immoble.
En un dels habitatges, els Bombers van localitzar el cos d’un jove. El metge del SEM va confirmar-ne la mort, tot apunta que per inhalació de fum. Els veïns de les plantes inferiors van ser desallotjats i es va demanar als de l’edifici de davant que tanquessin portes i finestres i es confinessin a l’interior dels seus domicilis.
Els dos pisos van cremar completament i la teulada, de bigues de fusta, va quedar molt afectada. Els dos pisos de la planta inferior van quedar afectats per les filtracions d’aigua de l’extinció. Un total de 19 persones van haver de ser reallotjades i la resta van ser acollits per familiars i amics, segons va informar la Paeria. La tècnica municipal d’Urbanisme de guàrdia va decretar el tancament preventiu de l’edifici fins que s’avaluïn els danys estructurals. També va decretar l’abalisament de dos terceres parts del pati de l’Escola Príncep de Viana, després d’una inspecció prèvia dels Bombers, ja que l’edifici comunica amb aquesta zona per la part posterior. Els tinents d’alcalde Cristina Morón i Carlos Enjuanes van estar al costat dels serveis d’emergències. Morón va explicar que “l’edifici va quedar precintat fins a tenir totes les garanties de seguretat suficients”. També van actuar la Urbana i els Mossos, que es van fer càrrec de les diligències.