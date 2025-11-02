UNIVERSITATS
Canvis al grau de Geografia de la Universitat de Lleida
El centre afegeix “Reptes Globals” al nom de la carrera i amplia les places de 20 a 30 per als estudiants que faran primer l’any que ve. L’actualitza per fer-la més atractiva i “respondre a inquietuds” com el canvi climàtic o el turisme
El grau de Geografia de la Universitat de Lleida (UdL) s’actualitza i a partir de l’any que ve es dirà Geografia i Reptes Globals, amb l’objectiu d’actualitzar els continguts per “respondre a les inquietuds i problemes actuals a través d’una perspectiva transversal”, així com de reinventar-lo per fer-lo més atractiu. Els estudiants que començaran primer l’any que ve ja cursaran la nova titulació, que ampliarà l’oferta de places de les vint actuals a 30, i els següents cursos s’aniran extingint gradualment durant els propers anys. El nou grau manté el format de 240 crèdits en quatre anys.
“La titulació s’enfoca en la necessitat de repensar el paper del geògraf en el món actual, accelerat i amb problemes emergents”, va explicar el catedràtic i professor de la UdL Jesús Burgueño. S’emfatitzaran desafiaments com el canvi climàtic, la demografia (respecte a la baixa natalitat o els fenòmens migratoris), la sostenibilitat urbana i el turisme o la geopolítica, en aspectes com l’evolució de les relacions entre les superpotències i l’increment de la despesa militar. “La Geografia no és una ciència acadèmica memorística convencional, sinó que genera professionals que treballen en la gestió del territori”, va valorar.
La professora Montserrat Guerrero, per la seua part, va explicar que la titulació ofereix oportunitats laborals “molt variades, i algunes desconegudes” en la gestió del territori –per exemple, en projectes de desenvolupament local–, així com en la logística o els sistemes d’informació geogràfica (SIG). Entre altres sortides, també permet ser pèrit judicial o docent, on hi ha una demanda creixent a causa del gran nombre de jubilacions de professors d’ESO previst els propers anys. “Algun dels nostres alumnes és tècnic en l’Autoritat del Transport Metropolità, un altre treballa al port de Barcelona i una altra sl Servei Meteorològic de Catalunya”, va posar com exemples. “Temes que estan molt d’actualitat, com la gestió de danes o incendis, són treballs idonis per a un geògraf”, va afegir Burgueño.
Geografia i Reptes Globals combinarà matèries de Geografia física, Història i ciències socials, Cartografia, ordenació del territori i Geografia humana –antropologia– i regional, així com del turisme. “La Geografia combina el coneixement físic i social del territori”, van explicar. Durant l’últim curs es faran les pràctiques en empreses, per a les quals “tenim convenis amb un gran nombre d’administracions del territori”, va assenyalar Guerrero. “El cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat forma part de l’equip docent, així com el cap dels SIG de la Paeria”, va afegir Burgueño.
Els professors van destacar la importància de la cartografia i l’ús dels mapes per entendre el món, assenyalant que el grau ofereix una sòlida formació en aquest àmbit. També van subratllar que els estudiants de Geografia poden participar en nombroses excursions i treballs de camp.