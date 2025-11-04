SERVEIS
Obre portes l’alberg per a persones sense sostre a l’antiga escola Cervantes
La Paeria va posar en marxa ahir a l’antiga escola Cervantes el dispositiu d’atenció hivernal d’urgència per acollir les persones sense llar les nits dels mesos més freds. Un servei que gestiona la Fundació Sant Joan de Déu. És el segon any consecutiu que s’utilitza aquest equipament per a aquesta finalitat. Entre altres novetats, s’ha millorat l’accessibilitat, la seguretat i el confort i ofereix als usuaris plans d’ajuda. El Cervantes tindrà 70 places ampliables, estarà operatiu fins al 31 de març i oferirà servei de dutxa, consigna, bugaderia, sopar i esmorzar. Els usuaris hi podran accedir entre les 18.00 i les 23.00 hores i tancarà les portes a les 9.00. La Guàrdia Urbana hi serà present les hores d’entrada i sortida per reforçar la seguretat en els moments de més afluència.
La plataforma Som Veïns va criticar que un equipament d’aquest tipus s’ubiqui, una vegada més, al Barri Antic. “Setanta places al Cervantes, vint al carrer Companyia i 120 al Jericó, el macroalberg el tenim al nostre Centre Històric”, va lamentar l’entitat a les seues xarxes.