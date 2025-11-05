SERVEIS
Ajuntament i Aqualia bonifiquen l’aigua a 663 famílies vulnerables
El 2024, el 50% a 183 i el 100% a 480, gairebé 1.600 persones en total. Les obres d’Hostal de la Bordeta causen una ruptura en una canonada principal del barri
Gairebé 1.600 persones de 663 famílies vulnerables amb informes del servei per al dret a l’habitatge es van beneficiar el 2024 d’una bonificació del cost de l’aigua, gràcies al conveni entre la Paeria i la concessionària del servei, Aqualia. En concret, per a 183 va ser del 50% i per a 480, del 100%. També es va ajudar dotze comunitats. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el cap de la unitat de gestió Catalunya Centre-Ponent d’FCC-Aqualia, Jaume Giribet, van firmar ahir la renovació d’aquest conveni en matèria de pobresa energètica, que regula el fons municipal de solidaritat per evitar talls de subministrament per raons econòmiques i reduir l’endeutament, en compliment de la llei 24/2015 i fruit del pacte entre el govern del PSC i el grup municipal d’ERC. Es renova per quatre anys i amplia la dotació anual de 100.000 a 125.000 €, dels quals l’empresa aportarà 95.000 euros i la Paeria, 30.000.
Larrosa va explicar que s’inclouran deutes comunitaris, es podran subvencionar processos d’individualització de comptadors i la reparació de fugues. “Aquest conveni no només protegeix el dret a tenir subministrament d’aigua, sinó que reforça el dret a l’habitatge i a la dignitat de les persones”, va assenyalar.
Giribet va remarcar que el conveni és “d’aplicació directa i tangible a les persones que més el necessiten” i la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va recordar que “ens vam comprometre amb les persones que tenien el comptador individualitzat per poder dir avui que no hi ha cap persona detectada per serveis socials que tingui l’aigua tallada”.
D’altra banda, les obres del carrer Hostal de la Bordeta van causar ahir al migdia la ruptura d’una canonada principal del barri, que va quedar reparada a mitja tarda.