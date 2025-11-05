Una dona queda amb el possible comprador del seu patinet a Lleida i quan li deixa provar-lo, l'hi roba
Els Mossos van veure dies després pel carrer el presumpte lladre amb el patinet furtat i el van acabar detenint
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns un jove 24 anys acusat de furtar un patinet elèctric a Lleida. Els fets van succeir el dia 29 d'octubre a l'avinguda Miquel Batllori, quan una dona volia vendre un patinet i va quedar amb un home interessat en la compra. Aquest va demanar a la venedora provar el vehicle abans de realitzar la transacció, moment en què va fugir amb el patinet.
El passat dilluns una patrulla de Mossos d'Esquadra que feia tasques de seguretat ciutadana en servei de paisà per la mateixa avinguda Miquel Batllori va detectar un individu que anava amb un patinet que coincidia plenament amb les característiques del furtat dies abans al mateix carrer.
Els agents van portar a comissaria el jove i, després de comprovar que el número de sèrie del patinet coincidia amb el denunciat, van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte de furt.
El detingut va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Lleida, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.