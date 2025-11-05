SUCCESSOS
Tiren i arrosseguen una dona de 77 anys per robar-li a la Mariola
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns els dos presumptes autors, ambdós amb antecedents. La víctima va patir lesions i va haver de ser traslladada a l’hospital
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns dos homes de 29 i 30 anys que suposadament van assaltar a mitjans d’octubre una dona de 77 anys a la Mariola, la van tirar a terra i la van arrossegar diversos metres per robar-li la bossa. Ambdós compten amb antecedents i van ser arrestats per un delicte de robatori amb violència i intimidació. Per la seua part, la víctima va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l’hospital per ser atesa.
Els fets van ocórrer la tarda del dijous 16 d’octubre al carrer Corunya de la Mariola, quan dos individus van assaltar una dona de 77 anys. Els lladres li van fer una estrebada a la bossa, la van fer caure a terra i la van arrossegar. Els delinqüents van acabar fugint sense aconseguir robar la bossa. La víctima va patir lesions rellevants i va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atesa de les ferides.
Els investigadors que es van fer càrrec del cas es van entrevistar amb la dona, que va fer una descripció dels lladres. Paral·lelament, van obtenir enregistraments de diferents càmeres de seguretat de la zona, la qual cosa va permetre identificar-los. Gràcies a les indagacions, els agents van comprovar que els dos sospitosos coincidien plenament amb dos homes que havien estat detinguts hores després de l’assalt per un robatori en un cotxe estacionat. Els investigadors van localitzar els dos sospitosos aquest dilluns i van procedir a la detenció. Amb antecedents, està previst que passin a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.
Entre el gener i el juny d’aquest any es van registrar un total de 199 robatoris amb violència i intimidació a la capital del Segrià, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. Aquesta xifra suposa més d’un cas per dia i un augment del 3,1% respecte al mateix període del 2024, quan es van notificar 193 denúncies.