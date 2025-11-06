PADRÓ
Empadronades en centres cívics de la ciutat 934 persones sense llar
Xifra acumulada en els últims anys i la Paeria estudiarà si segueixen a la ciutat sota seguiment de serveis socials. Valls remarca que apliquen la normativa
Un total de 934 persones estan empadronades actualment en una adreça administrativa, és a dir, en diferents centres cívics de Lleida. La normativa contempla des de fa anys que les persones sense llar que resideixen a la ciutat i no poden acreditar un domicili, previ informe dels serveis socials, poden empadronar-se en aquests equipaments. El 2021, eren 606, la majoria al centre cívic de l’Ereta. La Paeria argumenta que aquesta xifra correspon als empadronaments acumulats i una portaveu municipal va indicar que el govern iniciarà un estudi per garantir que continuïn vivint a la capital i estiguin sota el seguiment dels serveis socials.
El consistori remarca que segueix el mandat de la presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, que dicta instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró i indica que pot i ha de recórrer-se a un “domicili fictici en els supòsits que una persona a qui falta un sostre resideixi habitualment al municipi i sigui coneguda dels serveis socials corresponents”.
Així mateix, afegeix que també compleix l’article 54.3 del reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
“Un exemple a seguir”
“L’ajuntament és estricte amb el compliment de la legalitat i un exemple a seguir, amb un protocol que assegura la inscripció de les persones i el seu accés a drets bàsics”, afirma la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, que deixa clar que no són empadronaments fraudulents.