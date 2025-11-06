DELINQÜÈNCIA
S’interessa per un patinet a Wallapop i l’acaba robant
Els Mossos d’Esquadra van detenir el suposat autor, de 24 anys
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat un jove de 24 anys que suposadament va robar un patinet elèctric a la jove amb qui havia quedat per Wallapop –coneguda plataforma de compravenda de productes per internet– per adquirir-lo. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt.
La sostracció es va produir el passat dimecres 29 d’octubre quan les dos persones havien quedat a l’avinguda Miquel Batllori. Concretament, una dona volia vendre un vehicle de mobilitat personal (VMP) i va quedar amb un home interessat en la compra. Aquest va demanar a la venedora provar el patinet abans d’efectuar la transacció i seguidament va fugir amb ell. Finalment, dilluns, una patrulla de Mossos d’Esquadra que feia tasques de seguretat ciutadana de paisà per l’avinguda Miquel Batllori va observar un individu que anava amb un patinet que coincidia plenament amb les característiques del robat dies abans al mateix carrer. Els agents li van donar l’alto i el van portar a la comissaria. Allà van comprovar que el número de sèrie del patinet coincidia amb el denunciat, per la qual cosa van procedir a la detenció de l’individu per furt. Va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.
Assalt a la Mariola
D’altra banda, el jutjat de guàrdia va decretar dimarts la posada en llibertat amb càrrecs per als dos homes arrestats dilluns per l’assalt a una dona de 77 anys a la Mariola. Els lladres van tirar a terra la víctima i la van arrossegar.