URBANA
Un aldarull familiar acaba amb dos detinguts
La Guàrdia Urbana va arrestar dimecres a la nit dos homes arran d’un aldarull familiar. La Policia Local va ser alertada a les 21.30 hores d’una baralla al carrer Alcalde Porqueres i fins al lloc van acudir diverses patrulles. Pel que sembla, un individu va agredir la seua exparella, que va tirar a terra. Llavors, l’actual parella de la dona es va barallar a cops amb l’home i li va causar diverses lesions. Li hauria fracturat el nas i li va causar un traumatisme cranial lleu, per la qual cosa va haver de ser atès.
El primer dels homes va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar per l’agressió a la seua exparella, mentre que el segon va ser detingut per un delicte de lesions.