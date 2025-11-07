EQUIPAMENTS
El vestíbul del nou pavelló, embassat
La nova entrada principal del recinte de Fira de Lleida, que també serveix de vestíbul del nou pavelló, es va despertar ahir embassada per culpa de les fortes pluges que van caure a la ciutat a la matinada de dimecres a dijous. Des de Fira de Lleida van informar que aquesta incidència es va deure que una baixant del vestíbul va quedar col·lapsada per la intensitat de les precipitacions, però que ahir al migdia ja estava desembussada. Tanmateix, durant el matí d’ahir personal de manteniment del recinte va haver de retirar l’aigua amb l’ajuda de cubells i pals de fregar fins passat el migdia.
Val a recordar que tant aquest vestíbul com el nou pavelló es van estrenar fa tot just tres setmanes per a la celebració del saló Municipàlia després d’una construcció a contrarellotge. Tant l’equipament com el hall són desmuntables perquè puguin ser traslladats.